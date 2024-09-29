Полная неопределенность накануне выборов в США

Дональд Трамп остается верен себе. Сколько раз помощники и советники уговаривали босса прекратить оскорблять своего противника на выборах Камалу Харрис. Но он не только не останавливается, а, наоборот, ужесточает свою риторику. В субботу на ралли в Висконсине он назвал Харрис «умственно неполноценной» и «тупицей», которой «она родилась». Он допускал скабрезные шутки о том, как она занимается сексом, обвинял ее в том, что стала называть себя черной, пытаясь заполучить поддержку со стороны афроамериканцев, и, как обычно, неправильно произносил имя Камала.

Это его выступление с бесконечными оскорблениями, которое продолжалось больше часа, происходит всего за 5 недель до выборов. В команде Харрис словоизвержение Трампа назвали «самым грязным» и «самым темным» за всю избирательную кампанию. Он ни одним словом не обмолвился о разрушительных последствиях урагана «Хелен», который вызвал сильнейшие наводнения в штатах Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина и привел к гибели 35 человек. Национальный центр ураганов назвал их «беспрецедентными и катастрофическими». Но Трамп, конечно, не мог не обратиться к любимой теме - огромному, как он утверждает, количеству преступлений, совершаемых нелегальными иммигрантами. Вокруг трибуны, с которой он выступал, были выставлены постеры этих нелегальных пришельцев, совершивших убийства в США. Волна преступности, якобы захлестнувшая Америку, явилась, по его словам, следствием порочной политики администрации Байдена — Харрис. Однако это никак не подтверждается фактами. По данным ФБР, в 2023 году в США было совершено намного меньше убийств, чем в году предыдущем. Трамп явно был зол на то, что Харрис вторгается в сферу иммиграции, в которой, по опросам, избиратели отдают ему предпочтение. Когда он со своим ядовитым языком разглагольствовал в Висконсине, Харрис посещала американо-мексиканскую границу в Аризоне и обещала резкое ужесточение иммиграционного контроля.

Одновременно Харрис пытается нивелировать преимущество Трампа в сфере экономики. В среду она выступила в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где объявила о плане крупных инвестиций в разных областях экономики — от полупроводников до чистой энергии. В речи Харрис, отмечают наблюдатели, не было конкретных деталей, и она в большей степени говорила о льготах для американцев среднего класса. Ряд экономических показателей по-прежнему не в ее пользу: ценники на бензоколонках остаются довольно высокими, как и цены на продукты в супермаркетах, хотя уровень инфляции неуклонно понижается. Приводит ли энергичная деятельность Харрис, ориентированная на дела, а не на вербальные атаки конкурента, как у Трампа, к ощутимым для нее результатам? Это как посмотреть. В целом ее общенациональный рейтинг растет. По последним опросам, Харрис опережает Трампа на 3 процентных пункта (49 против 46). Однако, во-первых, эти данные далеко не всегда совпадают с результатами выборов. И во-вторых, это самое главное, из-за архаической системы выборов через коллегию выборщиков победа в прямом голосовании не всегда приводит к победе на выборах. Так, на выборах 2000 года Альберт Гор набрал на 576 тысяч голосов больше, чем Джордж Буш-младший, но проиграл. На выборах 2016 года Хиллари Клинтон свои голоса отдали на 2.7 миллиона американцев больше, чем Дональду Трампу, но она также проиграла. За это отдельное спасибо американским властям, которые оказались неспособными отказаться от наследия «отцов-основателей», придумавших эту мудреную избирательную систему более двух столетий назад. Такой же сценарий, как у Эла Гора и Хиллари Клинтон, может ждать и Камалу Харрис. И поэтому все внимание обращено на так называемые колеблющиеся штаты. Их семь из пятидесяти. И Харрис, по крайней мере сегодня, побеждает в четырех из них - Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Неваде. Трамп лидирует в Аризоне, Джорджии и с минимальным перевесом в Северной Каролине. Если каждый из них возьмет указанные штаты, то Харрис выигрывает — она получает 276 голосов выборщиков (при необходимом числе 270), а Трамп - 263.