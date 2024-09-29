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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Германия готовится к войне

01:36 677

Вооруженные силы Германии отрабатывают сценарии различных чрезвычайных ситуаций, поскольку уже в ближайшие пять лет в Европе может начаться война.

Как сообщают зарубежные СМИ, Бундесвер объявил о продолжении военных учений Red Storm Alpha, которые длились три дня. Их целью была защита важной инфраструктуры, получение одинаковой картины ситуации на всех уровнях и обеспечение быстрой и безопасной связи между всеми участниками.

Уже в следующем году военные начнут учения под названием Red Storm Bravo. НАТО хочет противодействовать войне, которая стала возможной после полномасштабного нападения РФ на Украину, вместе. Такой ответ потребует быстрого развертывания войск с запада на восток.

"Благодаря своему геостратегическому расположению Германия выполняет функцию центра. Именно поэтому организация военных перевозок железнодорожным, автомобильным или воздушным транспортом, поставки продовольствия, спальных мест или горючего или охрана целых автомобильных колонн должны быть отработаны, чтобы иметь надежный сдерживающий эффект", - пояснили в Бундесвере.

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