Российская «плавающая бомба» приближается к берегам Британии

Грузовой танкер MV Ruby, перевозящий 20.000 тонн аммиачной селитры и получивший 22 августа после выхода из российского порта Кандалакша серьезные повреждения, находится в настоящий момент в 16 морских милях от британских городов Маргейт и Рамсгейт. Как сообщают британские СМИ, поврежденный корабль направляется в сторону Мальты. Однако власти этой страны уже предупредили капитана судна, что не примут его до тех пор, пока он не избавится от опасного груза. По данным сайта отслеживания судов Marine Traffic, танкер MV Ruby, которому власти Дании запретили на этой неделе заходить в Балтийское море, взял курс на юг и находится недалеко как от устья Темзы, так и от побережья Англии. Сообщается, что у российского судна, перевозящего в семь раз больше аммиачной селитры, чем количество, вызвавшее в 2020 году разрушительный взрыв в порту Бейрута, повреждены руль и корпус.

Официально судно MV Ruby находится в пути, однако представитель Министерства транспорта Мальты сообщил газете Malta Today, что «…судну будет разрешено войти в мальтийские воды только в том случае, если селитра будет предварительно выгружена». Кроме того, в настоящее время MV Ruby находится неподалеку от места затонувшего в годы Второй мировой войны британского судна SS Richard Montgomery, на борту которого находилось около 1.400 тонн неразорвавшихся боеприпасов. Британские СМИ напоминают, что к югу от места затопления SS Richard Montgomery и нахождения танкера MV Ruby пролегает Ла-Манш — один из самых загруженных в мире судоходных путей, используемых как коммерческими, так и гражданскими судами. Также высказываются опасения, что MV Ruby может быть частью так называемого «теневого флота» России — группы плохо обслуживаемых грузовых и нефтяных судов, которые активно эксплуатируются с начала войны в Украине.