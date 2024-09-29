Что правительство предпринимает для семей, погибших в Карабахе?
Внимание и забота о семьях шехидов и гражданах страны, получивших увечья в связи с войной, – один из тех вопросов, к которым с особым вниманием и чуткостью относится глава государства.
Что убедительно подтверждают целенаправленные и эффективные социальные реформы, проводимые Министерством труда и социального обеспечения населения.
Как стало известно редакции haqqin.az, за период, прошедший после победоносной 44-дневной войны, по поручению президента Ильхама Алиева Министерством труда и социального обеспечения был реализован широкомасштабный пакет социальной поддержки, в рамках которого в пять раз расширена программа обеспечения жильем членов семей шехидов и участников войны. В общей сложности этой категории граждан страны были предоставлены 6.200 квартир и индивидуальных домов, а инвалидам бесплатно выдано 528 автомобилей.
За этот же период была 488 граждан были обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения, а лица с установленной инвалидностью, потерявшие конечности в результате войны, получили свыше 60 тысяч средств реабилитации. Параллельно 106 тысячам членам семей шехидов и участникам войны было назначено 119 тысяч ежемесячных социальных выплат, 24 тысячам - единовременные выплаты, а 22,6 тысячи граждан были обеспечены работой, причем 11 тысяч из них задействованы в программе самозанятости.
Для обеспечения устойчивости психологической защиты азербайджанских героев и ликвидации у них морально-психологических последствий войны были приняты меры по их целенаправленной социально-психологической поддержке, а также реализованы несколько реабилитационных программ. За этот период 11 тысячам членам семей шехидов и участникам войны было оказано 67 тысяч услуг социально-психологической поддержки и реабилитации.
В целом за поствоенный период пакет социальной поддержки Министерства труда охватил 130 тысяч лиц, которым было оказано в общей сложности 358 тысяч социальных услуг.
Помимо этого, на регулярной основе проводятся мероприятия и реализуются проекты, направленные на развитие личностных способностей наследников наших героев, отдавших жизнь за Родину, а также граждан страны, получивших в связи с войной инвалидность. Цель этих мероприятий и проектов – не только сделать для социальной реабилитации этой группы людей максимум возможного, но и повысить их кругозор, усилить мотивацию и стимулировать их на новые творческие достижения.