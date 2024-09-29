Что правительство предпринимает для семей, погибших в Карабахе?

Внимание и забота о семьях шехидов и гражданах страны, получивших увечья в связи с войной, – один из тех вопросов, к которым с особым вниманием и чуткостью относится глава государства.

Что убедительно подтверждают целенаправленные и эффективные социальные реформы, проводимые Министерством труда и социального обеспечения населения.

Как стало известно редакции haqqin.az, за период, прошедший после победоносной 44-дневной войны, по поручению президента Ильхама Алиева Министерством труда и социального обеспечения был реализован широкомасштабный пакет социальной поддержки, в рамках которого в пять раз расширена программа обеспечения жильем членов семей шехидов и участников войны. В общей сложности этой категории граждан страны были предоставлены 6.200 квартир и индивидуальных домов, а инвалидам бесплатно выдано 528 автомобилей.