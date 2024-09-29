Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма

Накануне визита в Нью-Йорк президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил на пресс-конференции готовность к переговорам с режимом Башара Асада. «Миллионы людей за пределами Сирии ждут возможности вернуться на свою родину, - отметил президент Турции. - Мы сделали призыв по этому поводу. Мы выразили готовность встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Мы стремимся как можно скорее реализовать это сотрудничество. Уверен, что в отношениях между нашими странами начнется новый этап». Какого же было удивление в политических кругах Турции, когда главный советник Асада Бусейна Шаабан, находившаяся с визитом в Омане, заявила, что официальный Дамаск не сядет за стол переговоров с Турцией, поскольку Анкара по-прежнему отказывается обсуждать вывод своих войск из Сирии.

Утверждая, что Турция использует в своих интересах вопрос сближения с Дамаском, Шаабан отметила: «Турция оккупировала часть наших территорий и проводит там опасную политику тюркизации». Официальная Анкара воздержалась от какой-либо реакции на заявление Бусейны Шаабан. Как утверждают турецкие СМИ, в Анкаре, скорее всего, слова главного советника Башара Асада не восприняли всерьез. Напомним, что в течение последних четырех лет между Дамаском и Анкарой при активном посредничестве России было проведено несколько раундов переговоров. В основном они велись на уровне высокопоставленных дипломатов и руководителей спецслужб, но после требований сирийской стороны вывести войска из районов, очищенных Турцией от террористической организации РПК/ОНС, как правило, заходили в тупик. В свою очередь, Анкара для удовлетворения требований Дамаска выдвинула правительству Сирии встречные условия, состоящие из четырех пунктов — обеспечение территориальной целостности Сирии, совместная с Турцией борьба с террористическими организациями, отсутствие препятствий для возвращения сирийских беженцев на родину и проведение Дамаском новых президентских и парламентских выборов.

Заявление Бусейны Шаабан было встречено в Турции с нескрываемым удивлением еще и потому, что всего месяц назад Башар Асад, выступая на открытии парламента Сирии, заявил о готовности к переговорам с Турцией без предварительных условий. Подчеркнув важную роль России в этих переговорах, Башар Асад тогда отметил: «Неправда, что если Турция не выведет свои войска, мы не начнем переговоры». «Что же в таком случае означает прямо противоположное по смыслу заявление главного советника президента Сирии, прозвучавшее спустя всего месяц после нашумевшего заявления Башара Асада?» - задаются вопросом турецкие аналитики. По мнению политических комментаторов, две разные позиции сирийского режима в отношении Турции являются проявлением неофициального противостояния между Россией и Ираном за влияние над Сирийской Арабской Республикой. Режим Асада, опирающийся на Москву, еще с 2019 года не скрывает неудовольствия присутствием на своей территории Ирана и «Хезболлы». Израильские удары, участившиеся за последние месяцы, а также опасение, что Сирия может стать мишенью из-за поддерживаемых Ираном группировок, вынуждают режим Асада предпринимать срочные шаги. В прошлом месяце сирийский профессор Кутейба Касим аль-Араб, известный своей близостью к Асаду, резко раскритиковал присутствие Ирана и «Хезболлы» в стране, призвал Тегеран покинуть Сирию, обвинив иранцев в попытках помешать встрече Эрдогана и Асада. С другой стороны, не будем забывать о факторе младшего брата Башара Асада — генерале Махире Асада, обвиняемого в массовых убийствах и наркоторговле. Генерал Асад, возглавляющий 4-й армейский корпус, скреплен прочным союзом с Тегераном, и его контакты с проиранскими группировками – «секрет Полишинеля».

Более того, в 2019 году 4-й корпус под его командованием вступил в открытый конфликт с 5-м корпусом, поддерживаемым Россией, чтобы защитить позиции проиранских группировок. Конфликт между двумя корпусами сирийской армии длился несколько дней. Ходят слухи, что Махир Асад, который в первые годы войны считался вторым человеком в иерархии режима, постепенно утрачивает влияние в пользу супруги президента Асмы Асад, происходящей из суннитской семьи. Около года назад силы, лояльные «первой леди», спровоцировали крупный скандал, арестовав в Дамаске генералов, близких к Махиру Асаду, и обвинив их в «государственной измене». Сообщается, что Асма Асад, которая сейчас проходит в России курс лечения от онкологии, рассчитывает на поддержку Москвы в устранении влияния Махира и выдворении Ирана из Сирии. По мнению аналитиков, несмотря на все это, Тегеран не намерен отступать и будет искать пути свержения Башара Асада, чтобы привести к власти брата-генерала. Однако в условиях обостряющегося конфликта в регионе и угрозы уничтожения проиранских сил смена режима в Сирии, во всяком случае, на данный момент, представляется трудновыполнимой задачей.