Восстановленный Джебраил принимает своих жителей

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Джебраил.

30 сентября очередная группа граждан (40 семей – 123 человека) была отправлена в город Джебраил из Гарадагского района Баку.

К настоящему времени обеспечено постоянное проживание в городе Джебраиле 117 семей (364 человека).