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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Восстановленный Джебраил принимает своих жителей

08:57 1064

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Джебраил.

30 сентября очередная группа граждан (40 семей – 123 человека) была отправлена в город Джебраил из Гарадагского района Баку.

К настоящему времени обеспечено постоянное проживание в городе Джебраиле 117 семей (364 человека).

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