Восстановленный Джебраил принимает своих жителей
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В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Джебраил.
30 сентября очередная группа граждан (40 семей – 123 человека) была отправлена в город Джебраил из Гарадагского района Баку.
К настоящему времени обеспечено постоянное проживание в городе Джебраиле 117 семей (364 человека).
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