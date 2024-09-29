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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

«Война на семи фронтах»: Израиль меняет «реальность на Ближнем Востоке»

грозное заявление Нетаньяху
09:09 1870

Удары по Йемену и Ливану показывают силу Израиля, который сейчас меняет баланс сил на Ближнем Востоке, считает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия главы правительства.

«Мы разгромили ХАМАС в Газе, мы ликвидировали большую часть его командной цепочки, мы нанесли мощный удар по «Хезболле», мы ликвидировали Насраллу, мы систематически устраняем ее высших командиров, включая еще одну ликвидацию сегодня (29 сентября) в Ливане. Параллельно Армия обороны Израиля некоторое время назад снова нанесла удар по нашим врагам в Йемене. Все видят размах, все видят огонь по целям, все видят цену, которую платят те, кто на нас нападает», - сказал Нетаньяху.

Премьер считает, что Израиль сейчас «переживает великие, но в то же время трудные времена», ведя «войну на семи фронтах». «Великие дни, потому что мы меняем стратегическую реальность на Ближнем Востоке. Изменение баланса сил влечет за собой возможность создания новых альянсов в нашем регионе, поскольку Израиль побеждает. Наши враги и наши друзья снова видят Израиль таким, какой он есть - сильной, решительной, могущественной страной», - сказал с уверенностью Нетаньяху.

29 сентября армия Израиля сообщила, что нанесла авиаудары по объектам хуситов в Йемене, в том числе по морскому порту в Ходейде, в ответ на попытку обстрела израильской территории, предпринятую радикалами днем ранее. В налете участвовали десятки самолетов ВВС, удары наносились на удалении 1,8 тыс. км от границы еврейского государства. Это вторая израильская атака на Ходейду с начала эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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