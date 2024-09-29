Тайваню полмиллиарда военной помощи от США

Президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн, сообщает Белый дом.

«Властью, предоставленной мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки… я настоящим делегирую государственному секретарю... распорядиться о выделении до $567 млн на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню» , - говорится в заявлении Байдена, распространенном его администрацией.