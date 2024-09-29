USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Тайваню полмиллиарда военной помощи от США

что скажет Китай?
09:15 473

Президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн, сообщает Белый дом.

«Властью, предоставленной мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки… я настоящим делегирую государственному секретарю... распорядиться о выделении до $567 млн на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню» , - говорится в заявлении Байдена, распространенном его администрацией.

Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма
Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма наша корреспонденция
02:00 7379
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска третья мировая; все еще актуально
29 сентября 2024, 20:31 7761
Грузия предложила России перейти от слов к делу: вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Грузия предложила России перейти от слов к делу: вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
09:56 1040
Самолеты Израиля атаковали штаб сирийской дивизии: ей командует брат Асада
Самолеты Израиля атаковали штаб сирийской дивизии: ей командует брат Асада
09:28 1299
«Война на семи фронтах»: Израиль меняет «реальность на Ближнем Востоке»
«Война на семи фронтах»: Израиль меняет «реальность на Ближнем Востоке» грозное заявление Нетаньяху
09:09 1874
Суданский самолет обстрелял резиденцию посла ОАЭ
Суданский самолет обстрелял резиденцию посла ОАЭ
02:11 4410
Полная неопределенность накануне выборов в США
Полная неопределенность накануне выборов в США наша корреспонденция
00:22 4305
Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов!
Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов! наш комментарий
29 сентября 2024, 19:50 5100
Кровавое воскресенье в Ливане
Кровавое воскресенье в Ливане обновлено 01:59
01:59 11815
«Хезболла» так и осталась без лица
«Хезболла» так и осталась без лица обновлено 01:48
01:48 17461
Российская «плавающая бомба» приближается к берегам Британии
Российская «плавающая бомба» приближается к берегам Британии наш обзор
01:36 5452

ЭТО ВАЖНО

Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма
Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма наша корреспонденция
02:00 7379
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска третья мировая; все еще актуально
29 сентября 2024, 20:31 7761
Грузия предложила России перейти от слов к делу: вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Грузия предложила России перейти от слов к делу: вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
09:56 1040
Самолеты Израиля атаковали штаб сирийской дивизии: ей командует брат Асада
Самолеты Израиля атаковали штаб сирийской дивизии: ей командует брат Асада
09:28 1299
«Война на семи фронтах»: Израиль меняет «реальность на Ближнем Востоке»
«Война на семи фронтах»: Израиль меняет «реальность на Ближнем Востоке» грозное заявление Нетаньяху
09:09 1874
Суданский самолет обстрелял резиденцию посла ОАЭ
Суданский самолет обстрелял резиденцию посла ОАЭ
02:11 4410
Полная неопределенность накануне выборов в США
Полная неопределенность накануне выборов в США наша корреспонденция
00:22 4305
Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов!
Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов! наш комментарий
29 сентября 2024, 19:50 5100
Кровавое воскресенье в Ливане
Кровавое воскресенье в Ливане обновлено 01:59
01:59 11815
«Хезболла» так и осталась без лица
«Хезболла» так и осталась без лица обновлено 01:48
01:48 17461
Российская «плавающая бомба» приближается к берегам Британии
Российская «плавающая бомба» приближается к берегам Британии наш обзор
01:36 5452
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться