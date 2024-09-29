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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

Самолеты Израиля атаковали штаб сирийской дивизии: ей командует брат Асада

09:28 1301

ВВС армии Израиля атаковали штаб 4-й танковой дивизии армии Сирии, которой командует генерал Махер Асад – родной брат президента Сирии Башара Асада, утверждают сирийские оппозиционные СМИ.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) пишет, что удар с применением фугасных ракет был нанесен по штабу 4-й дивизии, расположенному в Яфуре, недалеко от Дамаска. Сведений об убитых и раненых не поступало.

Источники SOHR сообщают, что виллу, в которой располагался штаб 4-й дивизии армии Сирии, часто посещали лидеры ливанской «Хезболлы» и иранского Корпуса стражей исламской революции.

SOHR сообщает со ссылкой на собственные источники, что Махер Асад получил предупреждения о том, что, если оружие из запасов 4-й дивизии будет переброшено в Ливан, он сам окажется в банке целей ЦАХАЛ.

Те же источники опровергли сообщения о том, что Махер Асад был ранен или убит в Яфуре. По их данным, его не было на вилле в момент нападения. При этом сайт 14-го канала израильского ТВ со ссылкой на арабские СМИ пишет, что Махер Асад был в штабе во время удара ЦАХАЛ.

Израиль эти сведения не комментирует. Власти Сирии также не дают никаких комментариев.

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