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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Убит лидер ХАМАС в Ливане

новость дополнена
09:41 1138

ХАМАС подтвердил, что в результате удара армии Израиля по цели на юге Ливана убит один из лидеров этой группировки Шариф Абу аль-Амин.

Утверждается, что удар был нанесен рано утром по дому Абу аль-Амина, расположенному в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс в районе города Тир. Вместе с ним в доме находились его жена, сын и дочь. Все они также погибли.

Шариф Абу аль-Амин был одним из руководителей ХАМАС за рубежом (за пределами сектора Газа), отмечают израильские СМИ.

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