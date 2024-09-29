Убит лидер ХАМАС в Ливане

ХАМАС подтвердил, что в результате удара армии Израиля по цели на юге Ливана убит один из лидеров этой группировки Шариф Абу аль-Амин.

Утверждается, что удар был нанесен рано утром по дому Абу аль-Амина, расположенному в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс в районе города Тир. Вместе с ним в доме находились его жена, сын и дочь. Все они также погибли.

Шариф Абу аль-Амин был одним из руководителей ХАМАС за рубежом (за пределами сектора Газа), отмечают израильские СМИ.