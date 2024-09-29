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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

Грузия предложила России перейти от слов к делу: вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

09:56 1047

Правительство Грузии положительно оценивает заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности помочь сближению Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией (отколовшиеся от Грузии регионы), заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает Mtavari.

«Тот факт, что Россия приветствует примирение и будет способствовать ему, безусловно, позитивен. Однако я бы сказал, что после этих заявлений было бы неплохо уже предпринять эффективные шаги», — продолжил Каладзе.

В рамках этого процесса он предложил приступить к разработке плана вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Каладзе подчеркнул, что грузинское правительство сделает все, чтобы примириться «с нашими осетинскими братьями и сестрами» и резюмировал: «Только путем мира, взаимного прощения мы сможем восстановить территориальную целостность и сосуществование».

Комментарии Лаврова, о которых идет речь, прозвучали в конце сентября на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он обратил внимание на готовность Тбилиси к «историческому примирению» и отметил, что сами стороны должны определить в какой форме им мириться, а Россия, в случае общей заинтересованности, готова помочь в «обеспечении договоренностей о ненападении».

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