Грузия предложила России перейти от слов к делу: вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

«Тот факт, что Россия приветствует примирение и будет способствовать ему, безусловно, позитивен. Однако я бы сказал, что после этих заявлений было бы неплохо уже предпринять эффективные шаги», — продолжил Каладзе.

В рамках этого процесса он предложил приступить к разработке плана вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Каладзе подчеркнул, что грузинское правительство сделает все, чтобы примириться «с нашими осетинскими братьями и сестрами» и резюмировал: «Только путем мира, взаимного прощения мы сможем восстановить территориальную целостность и сосуществование».

Комментарии Лаврова, о которых идет речь, прозвучали в конце сентября на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он обратил внимание на готовность Тбилиси к «историческому примирению» и отметил, что сами стороны должны определить в какой форме им мириться, а Россия, в случае общей заинтересованности, готова помочь в «обеспечении договоренностей о ненападении».