Противовоздушный бой, пять часов атаки на Киев...

Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 73 ударными беспилотниками типа Shahed, а также баллистической ракетой «Искандер-М», управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и противорадиолокационной ракетой Х-31П, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сводке, сбить удалось 67 дронов-камикадзе — их сбивали в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога в Киеве продолжалась пять часов, а в Николаевской области был пожар на объекте критической инфраструктуры.

Воздушные силы также заявляют, что авиационная ракета Х-59/69 была сбита «в результате противовоздушного боя».

Россия не комментировала очередную атаку дронов на Украину.