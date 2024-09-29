Миллиардера Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют

Решение о том, что он представляет «угрозу для нацбезопасности», вынесла ФСБ. На этом документе основано решение о лишении Гасымова гражданства. Гасымов не гражданин Азербайджана. Во время распада Советского Союза он был прописан в РСФСР и всегда был именно россиянином. То есть его лишили единственного гражданства.

Глава Азербайджанской диаспоры в Архангельске Тарлан Гасымов много лет сотрудничал с властью и занимался благотворительностью, в том числе отправлял деньги на «СВО». Однако весной этого года его лишили гражданства России и теперь могут депортировать.

В Архангельске Гасымов известен благотворительной деятельностью: он отправлял деньги на нужды «СВО», также представители возглавляемой им Азербайджанской диаспоры ежемесячно передают фруктово-овощные наборы семьям военнослужащих. Его регулярно награждали различными почетными грамотами власти, в том числе губернатор региона.

Теперь Гасымов судится с властями, пытаясь оспорить лишение гражданства. Суд с МВД России он проиграл, судья заключил, что ведомство действовало по закону, выполняя свои обязанности. Привлечь ФСБ как соответчика судья отказался. Тогда Гасымов подал к ФСБ отдельный иск, это дело суд засекретил, ссылаясь на гостайну.

Как именно Гасымов создал «угрозу нацбезопасности» России, он не знает. В заключении ФСБ об этом не говорится, хотя эта информация должна быть там указана по закону, говорит его адвокат.

«Ситуация исключительная, и есть опасения, скажем так, возврата в не самые приятные исторические времена с не самыми корректными административными практиками в отношении граждан. Почему нам не дают информацию? Чтобы такого больше не повторилось, например? Может быть, мы согласимся, что действительно вот это совершили, и тогда нам и не нужно что-то доказывать. Может, проступок не столь тяжкий. А может быть, мы скажем: «Ребята, какая-то ошибка, вы нас с кем-то перепутали, мы этого не делали». То есть имели бы возможность как-то защищаться».

Российский паспорт Гасымова на данный момент еще действителен. Но если судебное разбирательство закончится не в его пользу, документ будет аннулирован. По словам юриста, угроза депортации все равно сохранится даже при условии того, что Тарлан Гасымов встанет на учет как лицо без гражданства.

«При неблагоприятном сценарии его могут выдворить как лицо, которое совершило неизвестное нам действие, создающее угрозу национальной безопасности. Именно по этому основанию, не потому, что он стал лицом без гражданства, Министерство юстиции может признать его пребывание на территории Российской Федерации нежелательным. Это уже отдельный административный орган, отдельная процедура. То есть ему предложат добровольно покинуть территорию России в определенный срок. Они могут, условно, сказать: «Если не уедете, тогда уже мы вас принудительно выдворим. А уж куда именно, это уже будем решать на месте». Грубо говоря, куда им удобнее, куда дешевле всего будет, туда и выдворят. У нас ведь в законе написано «за пределы России».