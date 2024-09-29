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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

Сепаратисты дали властям Грузии «совет»

10:43 2552

«МИД» сепаратистского режима в Абхазии советует Грузии установить дипломатические отношения с Россией.

«Ведомство» прокомментировало слова мэра Тбилиси, генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе. Ранее тот оценил заявление главы МИД России Сергея Лаврова, что Москва готова помочь Тбилиси в налаживании отношений с «соседями» – Абхазией и Южной Осетией. Каладзе считает, что теперь необходимо «перейти к действенным шагам». В рамках этого процесса он предложил приступить к разработке плана вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. 

«Хотелось бы напомнить грузинским политикам, что Грузии самой следовало бы урегулировать отношения с Россией. Ведь, как известно, между Грузией и Россией на данный момент отсутствуют дипломатические отношения. Поэтому вместо того чтобы в предвыборной гонке спекулировать на не соответствующих действительности стереотипах о «территориальной целостности Грузии» и прочими мифическими терминами, грузинским политикам следовало бы начать с установления дипломатических отношений с Россией», – цитирует «Эхо Кавказа» комментарий «МИД».

В Сухуми отметили, что Россия и Абхазия – «стратегические союзники», «абхазо-российские межгосударственные отношения основаны на взаимовыгодных межгосударственных договорах и соглашениях, в том числе определяющих пребывание в Абхазии российской военной базы и совместную охрану государственной границы Республики Абхазия».

«Что касается возможности выстраивания в будущем каких-то взаимоотношений с соседним государством Грузией, то наша позиция неизменна. Грузия должна признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы», – говорится в заявлении.

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