Сепаратисты дали властям Грузии «совет»

«Ведомство» прокомментировало слова мэра Тбилиси, генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе. Ранее тот оценил заявление главы МИД России Сергея Лаврова, что Москва готова помочь Тбилиси в налаживании отношений с «соседями» – Абхазией и Южной Осетией. Каладзе считает, что теперь необходимо «перейти к действенным шагам». В рамках этого процесса он предложил приступить к разработке плана вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

«Хотелось бы напомнить грузинским политикам, что Грузии самой следовало бы урегулировать отношения с Россией. Ведь, как известно, между Грузией и Россией на данный момент отсутствуют дипломатические отношения. Поэтому вместо того чтобы в предвыборной гонке спекулировать на не соответствующих действительности стереотипах о «территориальной целостности Грузии» и прочими мифическими терминами, грузинским политикам следовало бы начать с установления дипломатических отношений с Россией», – цитирует «Эхо Кавказа» комментарий «МИД».

В Сухуми отметили, что Россия и Абхазия – «стратегические союзники», «абхазо-российские межгосударственные отношения основаны на взаимовыгодных межгосударственных договорах и соглашениях, в том числе определяющих пребывание в Абхазии российской военной базы и совместную охрану государственной границы Республики Абхазия».

«Что касается возможности выстраивания в будущем каких-то взаимоотношений с соседним государством Грузией, то наша позиция неизменна. Грузия должна признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы», – говорится в заявлении.