Израиль меняет стратегию

Израиль изменил свою стратегию в борьбе с движением «Хезболла» и теперь наносит упреждающие удары, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, еврейское государство сменило стратегию с «ударов око за око» на упреждающую кампанию, целями которой стали ракетные склады, пусковые установки и лидеры военного руководства «Хезболлы».

Как указывает издание, Израиль пошел на такие шаги несмотря на советы своих союзников, в частности, он проигнорировал призыв к прекращению огня. WSJ также отмечает, что администрация президента США Джо Байдена больше не может «сдерживать противников», поэтому Израиль решил предпринимать более активные меры.