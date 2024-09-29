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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Израиль меняет стратегию

10:50 2099

Израиль изменил свою стратегию в борьбе с движением «Хезболла» и теперь наносит упреждающие удары, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, еврейское государство сменило стратегию с «ударов око за око» на упреждающую кампанию, целями которой стали ракетные склады, пусковые установки и лидеры военного руководства «Хезболлы».

Как указывает издание, Израиль пошел на такие шаги несмотря на советы своих союзников, в частности, он проигнорировал призыв к прекращению огня. WSJ также отмечает, что администрация президента США Джо Байдена больше не может «сдерживать противников», поэтому Израиль решил предпринимать более активные меры.

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