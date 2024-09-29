«Азерэнержи» строит в Ханкенди подстанцию закрытого типа

Согласно информации, в городе Ханкенди началось строительство закрытой подстанции 110, 35, 10 киловольт в соответствии с современной моделью городской сети. Большая часть строительных работ уже выполнена.

Также сообщается, что с весны этого года «Азерэнержи» начало прокладку на местности со сложным рельефом, высоковольтной линии электропередач 110 кВ «Ханкенди-1», «Ханкенди-2» от города Шуша до Ханкенди. Уже завершена прокладка наземной линии общей протяженностью 11 км, ведутся работы по прокладке подземного кабеля на расстояние 1,8 км.

По словам руководителя Центра по связям с общественностью ОАО Теймура Абдуллаева, подстанция «Ханкенди» является первой закрытой 110 кВ-ной подстанцией, построенной на освобожденных территориях: «Все оборудование от кабеля до распределительных устройств подстанции, включая два трансформатора мощностью 63 МВА, будет размещено внутри здания подстанции».