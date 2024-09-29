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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

«Азерэнержи» строит в Ханкенди подстанцию закрытого типа

фото; видео
11:03 907

ОАО «Азерэнержи» строит в Ханкенди новую подстанцию закрытого типа, сообщили в пресс-службе общества.

Согласно информации, в городе Ханкенди началось строительство закрытой подстанции 110, 35, 10 киловольт в соответствии с современной моделью городской сети. Большая часть строительных работ уже выполнена.

Также сообщается, что с весны этого года «Азерэнержи» начало прокладку на местности со сложным рельефом, высоковольтной линии электропередач 110 кВ «Ханкенди-1», «Ханкенди-2» от города Шуша до Ханкенди. Уже завершена прокладка наземной линии общей протяженностью 11 км, ведутся работы по прокладке подземного кабеля на расстояние 1,8 км.

По словам руководителя Центра по связям с общественностью ОАО Теймура Абдуллаева, подстанция «Ханкенди» является первой закрытой 110 кВ-ной подстанцией, построенной на освобожденных территориях: «Все оборудование от кабеля до распределительных устройств подстанции, включая два трансформатора мощностью 63 МВА, будет размещено внутри здания подстанции».

На территории подстанции «Ханкенди» также строятся склад, котельная, ремонтная зона для машин и механизмов и другие вспомогательные здания. Работы на подстанции планируется завершить в ближайшие месяцы.

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