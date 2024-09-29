Компания «166» обвалила цену до 137 долларов!

Как уже не раз сообщалось, группа компаний «166», зарекомендовавшая себя в качестве одной из лучших в стране по доставке грузов из Китая в Азербайджан, сумела завоевать доверие грузоотправителей высокой скоростью, низкой стоимостью и гарантиями безопасности доставляемых грузов.

Накануне 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29, до открытия которой в Азербайджане осталось чуть больше месяца, известный в стране логистический бренд «166» объявляет масштабную кампанию.

И вот сегодня руководство «166» выступило с новой инициативой – поддерживая политику правительства Азербайджана в его поэтапном переходе на «зеленую» энергетику, логистическая компания объявляет существенные скидки на железнодорожные перевозки электромобилей из Китая в Азербайджан.

Связь между «зеленой» повесткой в энергетике Азербайджана и электромобилями очевидна: массовая эксплуатация электрокаров будет способствовать решению проблем, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологически чистого будущего.

Именно с этой целью компания «166» берется обеспечить доставку грузов по железной дороге со складов китайского города ИУ (Yivi) уже не за 166, а за 137 долларов за кубический фут.

Помимо этого, клиентам «166» будет предоставлена возможность наблюдать за перевозками грузов, которые ведущая логистическая компания доставляет из Китая в Азербайджан за 12-17 дней.