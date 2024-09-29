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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

Как Израиль смог ликвидировать главу «Хезболлы»

детали от Financial Times
11:15 1906

Израиль несколько раз пытался ликвидировать бывшего главу «Хезболлы» Хасана Насраллу, однако успеха достиг только когда фундаментально изменил подход к противостоянию группировке, а также перестроил сбор разведданных. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собеседников среди должностных лиц из разведки.

Бывший высокопоставленный офицер израильской разведки Мири Эйсин рассказала газете, что Израиль за последние два десятилетия расширил сбор данных насчет «Хезболлы», обратив внимание не только на военное крыло, но и на политические действия группировки и ее растущие связи с Ираном и Сирией.

По ее словам, помощь сирийскому президенту Башару Асаду в гражданской войне раскрыла перед Израилем структуру «Хезболлы» и позволила получить ясную «разведывательную картину» — кого повысили, кто коррумпирован, кто только что вернулся из поездки с загадочной целью. В то же время, пока «Хезболла» активно рекрутировала новых бойцов для тяжелой войны, Израиль получил возможность внедрять шпионов и находить потенциальных перебежчиков.

Кроме того, из-за войны в Сирии в общем доступе появился громадный объем информации, полезной для израильской разведки. В частности, полезны оказались регулярно публикуемые «Хезболлой» некрологи в виде «плакатов мученика» с крупицами сведений о происхождении погибшего бойца, месте гибели, а также круге его знакомств, которые публиковали это сообщение в соцсетях. Еще более показательными были похороны, во время которых, хоть и ненадолго, из тени выходили старшие командиры группировки.

Со временем внимание Израиля к «Хезболле» росло, разведка опиралась на непреодолимое техническое преимущество — спутники-шпионы, сложные беспилотные летательные аппараты и кибератаки, превращающие телефоны в прослушивающие устройства. Как выяснила FT, у Израиля скапливалось так много данных, что была организована специальная группа специалистов, которые создавали алгоритмы для изучения терабайтов изображений, чтобы обнаружить малейшие изменения и найти самодельные взрывные устройства на обочинах дорог, вентиляционное отверстие над туннелями или внезапное появление бетонной арматуры — признаке наличия бункера.

После того как Израиль идентифицировал очередного бойца «Хезболлы», информация о его передвижениях заносилась в базу данных. Туда же стекались сведения с таких источников, как телефон его супруги, счетчик пробега автомобиля, пролетающий над головой беспилотник, взломанные камеры наблюдения, и даже пульт управления современного телевизора, позволяющий записать голос. Любое отклонение от привычных паттернов поведения становилось сигналом тревоги для израильской разведки и позволило, например, определить командиров среднего звена противотанковых подразделений.

В последние годы разведка Израиля периодически обнаруживала местонахождение лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, который в основном жил в бункерах. Как рассказали источники газеты, в октябре 2023 года, когда Израиль подвергся атаке ХАМАС и обстрелу со стороны «Хезболлы», израильские самолеты вылетели с приказом разбомбить место нахождения Насраллы, но их вернули на базу после требования Белого дома отменить операцию. В результате его ликвидировали 28 сентября на южной окраине Бейрута, когда тот находился в подземном штабе. По сведениям Le Parisien, о скором прибытии Насраллы в это место сообщил Израилю иранский «крот».

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