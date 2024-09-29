Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!

СМИ сообщают, что в Иране разбился вертолет с высокопоставленными лидерами КСИР и хуситов, подробности пока неизвестны. Случайности не случайны. А их становится все больше, и совпадения выглядят просто вопиющими, чтобы быть просто совпадениями. Два события произошли с минимальным разрывом по времени – самолеты ВВС Израиля ударили по топливной, энергетической и портовой инфраструктуре движения «Ансар Аллах» в городах Ходейда и Рас Исса. И спустя несколько часов в Иране разбивается вертолет, на котором летели генералы КСИР и представители хуситов. Последние, кстати, тоже при немалых должностях, потому как бы кого в Иране принимать не станут, а уж тем более не станут с генералами в один вертолет сажать.

С израильской стороны подобные действия вполне логичны – в то время как он готовит операцию на Юге Ливана, ему крайне желательно исключить из игры хуситов как фактор неожиданности. Ходейда и Рас Исса – ключевые порты, через которые движение хуситов получает помощь от Ирана, поэтому и выбор целей был не случайным. Теперь, когда «Хезболла» на время критически ослаблена, Израилю необходимо отработать еще две цели: командование хуситов, особенно тех из них, кто находится в постоянном контакте с иранцами, и военачальников иранских прокси в Сирии, а также тех лиц в сирийском руководстве, кто с ними тесно связан. В частности, брата президента Махера Асада, начальника 4-й дивизии, по вилле которого вчера был нанесен удар израильских ВВС, после чего связь с ним, как сообщают арабские издания, была потеряна. Но проблема с ликвидацией представителей командования хуситов для Израиля заключается в том, что они еще не обзавелись внутри движения Ансар Алла разветвленной и серьезной агентурной сетью. Просто времени не было. Если против «Хезболлы» и сирийского режима они методично работали несколько десятков лет, то хуситы появились в их поле зрения сравнительно недавно. И теперь израильской разведке приходится в срочном порядке закрывать этот пробел. Зато внутри Ирана у них все в порядке, и на его территории до хуситов оказалось дотянуться гораздо проще, о чем свидетельствует нынешняя катастрофа вертолета.

На спецслужбы Ирана, в первую очередь на те, которые отвечают за контрразведку и собственную безопасность, судя по событиям последнего времени, напал какой-то паралич. И либо они вообще «мышей не ловят», во что верится с крайним трудом, поскольку такая стремительная деградация невозможна в принципе, либо некоторые ключевые сотрудники в ней выполняют директиву, полученную от руководства части иранских элит: излишней бдительности не проявлять. Что представляется вполне вероятным, поскольку элиты КСИР и элиты реформистов сошлись сейчас в жестком противостоянии, в котором, как известно, пешек не считают, а кто такие хуситы, ХАМАС и даже «Хезболла» на шахматной доске Тегерана, если не пешки? К тому же элиты КСИР никогда не были неким идеологическим монолитом. В них, как и в любой другой спецслужбе, включая КГБ и ЦРУ, всегда существовали кланы, члены которых имели свое видение, куда дальше двигаться и на какие политические силы ориентироваться.