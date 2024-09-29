AYNA взялось за организацию стоянок такси

В рамках проводимой в Баку работы по реорганизации и повышению эффективности транспортной инфраструктуры особое внимание уделяется и улучшению услуг такси.

На ряде улиц и проспектов Баку есть более 130 стоянок такси, однако большинство из них организованы в неподходящих местах, то есть не являющихся так называемыми точками притяжения, что зачастую создает препятствия для движения транспорта. В связи с этим Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта в настоящее время применяет комплексный подход к проблеме.

Так, ведутся работы по ликвидации пунктов, затрудняющих движение транспорта, и выявлению новых мест, где могли бы быть расположены стоянки такси. Эти пункты планируется организовать преимущественно около университетов, торговых центров, центров транспортного обмена, а также на альтернативных дорогах вблизи автобусных полос.