План победы Зеленского представят украинцам, но не весь

«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, в победах наших военных», — сказал Ермак.

Комментируя визит в США, где Зеленский, как сообщалось, ознакомил с планом победы действующего американского президента Джо Байдена и кандидатов на пост президента Камалу Харрис и Дональда Трампа, Ермак сказал: «Вернулись в Украину с ощущением, что поддержка нашей страны со стороны наших партнеров на очень высоком уровне».

Власти Украины ранее обещали обнародовать план победы после того, как ознакомят с ним западных союзников. По данным The Times, план Владимира Зеленского включает в себя: запрос о гарантиях безопасности со стороны Запада, аналогичных пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО; запрос о «специфическом» современном оружии; международную финансовую помощь для разрушенной экономики Украины, а также предусматривает продолжение операции ВСУ в Курской области России.

Сам Зеленский в интервью NBC News говорил, что план победы Киева состоит из пяти пунктов. «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — сказал он, не уточняя детали.