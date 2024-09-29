Разместите депозит в Kapital Bank и получите возможность выиграть 50 000 манатов

Как уже сообщалось, первый банк Азербайджана - Kapital Bank запустил стимулирующую «Депозитную лотерею» для клиентов, размещающих новые депозиты. Согласно условиям, до 31 октября 2024 года клиенты, которые разместят на депозит от 500 манатов, получат шанс принять участие в лотерее. В рамках лотереи клиенты, разместившие депозит на срок 6, 12 или 18 месяцев с условием снятия процентов в конце срока, получат шанс на победу.

Лотерея состоит из двух тиражей, в которых участников ждут различные призы. Первый тираж состоится 4 октября 2024 года, где 40 победителей получат двойную процентную выплату до 2000 манатов. Второй тираж состоится 7 ноября 2024 года, где 60 победителей также получат двойную процентную выплату до 2000 манатов, что эквивалентно доходности до 18% годовых. Один счастливый клиент во втором тираже получит главный приз — 50 000 манатов.

Важно отметить, что каждый дополнительный депозит в размере 1000 манатов, размещенный в филиалах, дает 10 шансов, а размещенные через приложение Birbank, дает 20 шансов за каждые дополнительные 1000 манатов.

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Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 118 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.