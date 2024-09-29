USD 1.7000
EUR 1.8976
RUB 0.0182
Подписаться на уведомления
«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Мэр Тбилиси назвал президента Грузии «мошенницей»

12:21 1122

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили «делает все, чтобы навредить имиджу Грузии».

«Саломе Зурабишвили делает все, чтобы как-то навредить имиджу страны. Как можно оценить визит человека, который является первым нарушителем Конституции, а должно быть наоборот – она должна быть первой, кто защищает Конституцию», - сказал Каладзе.

Так Каладзе оценил визит Зурабишвили в Германию, которая сегодня собирается встретиться со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Согласно Конституции, осуществлять зарубежные визиты и проводить официальные встречи Зурабишвили может только с согласия правительства. В 2023 году нарушение Конституции президентом Грузии стало поводом для ее импичмента.

Полная неопределенность накануне выборов в США
Полная неопределенность накануне выборов в США наша корреспонденция
00:22 5032
Иран войны не хочет и армию на помощь «Хезболле» не отправит
Иран войны не хочет и армию на помощь «Хезболле» не отправит
12:50 705
Компания «166» обвалила цену до 137 долларов!
Компания «166» обвалила цену до 137 долларов! главное на этот час
11:15 3181
Экс-посол Ирана в Азербайджане в интервью haqqin.az: «Иран не пойдет на помощь «Хезболле»
Экс-посол Ирана в Азербайджане в интервью haqqin.az: «Иран не пойдет на помощь «Хезболле» все еще актуально
29 сентября 2024, 22:33 3772
Ильхам Алиев на открытии памятника Ашугу Алескеру
Ильхам Алиев на открытии памятника Ашугу Алескеру
11:35 2540
Как Израиль смог ликвидировать главу «Хезболлы»
Как Израиль смог ликвидировать главу «Хезболлы» детали от Financial Times
11:15 1911
Миллиардера Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Миллиардера Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 6884
Цви Зильбер в интервью haqqin.az: «Хезболла» без Насраллы обезглавлена и не станет оказывать Израилю сопротивление»
Цви Зильбер в интервью haqqin.az: «Хезболла» без Насраллы обезглавлена и не станет оказывать Израилю сопротивление»
29 сентября 2024, 22:16 2505
Израиль меняет стратегию
Израиль меняет стратегию
10:50 2109
Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма
Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма наша корреспонденция
02:00 8954
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска третья мировая; все еще актуально
29 сентября 2024, 20:31 8568

ЭТО ВАЖНО

Полная неопределенность накануне выборов в США
Полная неопределенность накануне выборов в США наша корреспонденция
00:22 5032
Иран войны не хочет и армию на помощь «Хезболле» не отправит
Иран войны не хочет и армию на помощь «Хезболле» не отправит
12:50 705
Компания «166» обвалила цену до 137 долларов!
Компания «166» обвалила цену до 137 долларов! главное на этот час
11:15 3181
Экс-посол Ирана в Азербайджане в интервью haqqin.az: «Иран не пойдет на помощь «Хезболле»
Экс-посол Ирана в Азербайджане в интервью haqqin.az: «Иран не пойдет на помощь «Хезболле» все еще актуально
29 сентября 2024, 22:33 3772
Ильхам Алиев на открытии памятника Ашугу Алескеру
Ильхам Алиев на открытии памятника Ашугу Алескеру
11:35 2540
Как Израиль смог ликвидировать главу «Хезболлы»
Как Израиль смог ликвидировать главу «Хезболлы» детали от Financial Times
11:15 1911
Миллиардера Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Миллиардера Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 6884
Цви Зильбер в интервью haqqin.az: «Хезболла» без Насраллы обезглавлена и не станет оказывать Израилю сопротивление»
Цви Зильбер в интервью haqqin.az: «Хезболла» без Насраллы обезглавлена и не станет оказывать Израилю сопротивление»
29 сентября 2024, 22:16 2505
Израиль меняет стратегию
Израиль меняет стратегию
10:50 2109
Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма
Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма наша корреспонденция
02:00 8954
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска третья мировая; все еще актуально
29 сентября 2024, 20:31 8568
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться