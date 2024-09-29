Мэр Тбилиси назвал президента Грузии «мошенницей»

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили «делает все, чтобы навредить имиджу Грузии».

«Саломе Зурабишвили делает все, чтобы как-то навредить имиджу страны. Как можно оценить визит человека, который является первым нарушителем Конституции, а должно быть наоборот – она должна быть первой, кто защищает Конституцию», - сказал Каладзе.

Так Каладзе оценил визит Зурабишвили в Германию, которая сегодня собирается встретиться со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Согласно Конституции, осуществлять зарубежные визиты и проводить официальные встречи Зурабишвили может только с согласия правительства. В 2023 году нарушение Конституции президентом Грузии стало поводом для ее импичмента.