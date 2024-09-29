Что нужно знать о ВИЧ-инфекции

- После заражения ВИЧ-инфекцией вирус активно циркулирует во внутренних жидкостных средах человеческого организма. Вирус, циркулирующий в крови и других биологических жидкостях, активно проникает в клетки с CD4+-рецепторами организма. Следует отметить, что особенно «богаты» этими рецепторами органы и системы, выполняющие защитную функцию. Вирус повреждает лимфоциты CD4, которые являются его клетками-мишенями. Помимо этого, от патогенных микроорганизмов, бактерий и вирусов, воздействия внешних факторов ослабевает защитная способность кожи, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, нервной системы и в целом организма. В результате чего в организме начинают происходить обратимые, а порой и необратимые изменения. В большинстве случаев эти изменения в организме ВИЧ-инфицированных проявляются в различных поражениях кожи, саркоме Капоши, кандидозе желудочно-кишечной системы, туберкулезе, пневмониях различного генеза, энцефалопатиях и других формах.

Врач Республиканского центра борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Замина Пашаева в интервью, опубликованном на сайте ведомства, рассказывает о вирусах иммунодефицита человека (ВИЧ), какие органы они поражают, как проводить лечение осложнений и сопутствующих заболеваний, наблюдающихся у ВИЧ-инфицированных…

- В случае, если есть подозрение на ВИЧ-инфекцию, в первую очередь какие признаки можно наблюдать у человека?

- Клинические симптомы, наблюдаемые у ВИЧ-инфицированных, аналогичны симптомам, наблюдаемым при других инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Так, на ранних стадиях заболевание проявляется такими симптомами, как общая слабость, потеря аппетита, увеличение периферических лимфатических узлов, повышение температуры. На более поздних стадиях появляются другие клинические признаки вследствие ускорения репликации вирусов ВИЧ и повышения уровня вируса. Так, происходит образование высыпаний различного характера на коже, диарея, затруднение приема пищи вследствие кандидоза полости рта и пищевода, постоянное повышение температуры, потеря веса, кашель и другие симптомы. Учитывая, что перечисленные клинические симптомы наблюдаются и при других заболеваниях, рекомендуется пройти тестирование на ВИЧ.

В то же время для ВИЧ-инфекции характерно и длительное латентное (скрытое) течение. Так, порой ВИЧ-инфицированные ВИЧ могут жить от 2-х до 10-ти лет, не наблюдая никаких клинических признаков и симптомов, и могут передавать вирус другим людям. Поэтому даже при латентной инфекции, проходя обследование не реже двух раз в год, важно получать информацию о ВИЧ-статусе.

- Доктор, как проводится лечение осложнений и сопутствующих заболеваний, наблюдающихся у ВИЧ-инфицированных?

- Прежде всего хочу отметить, что лечение ВИЧ-инфицированных проводится в соответствии с Национальным протоколом, основанным на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Каждый пациент с положительным ВИЧ-статусом перед привлечением к антиретровирусной терапии (АРВ-терапия) тщательно осматривается врачом-инфекционистом, собирается анамнестический материал, исследуется наличие у пациента сопутствующих заболеваний. Помимо этого, оцениваются осложнения, связанные с ВИЧ-инфекцией, проводятся клинические, лабораторные и инструментальные обследования, а также оцениваются их результаты. С учетом иммунологического статуса и уровня вирусной нагрузки, что особенно важно для ВИЧ-инфицированных, больному назначают схему лечения и начинают профилактику оппортунистических инфекций.

В Республиканском центре борьбы со СПИДом ВИЧ-инфицированные могут пройти лечение в амбулаторных и стационарных условиях. При выявлении у пациента сопутствующих заболеваний пациенты продолжают лечение в стационаре с целью специализированной диагностики этих осложнений и купирования побочных эффектов, наблюдавшихся на фоне АРВ-терапии. В то же время при выявлении более специфических осложнений ВИЧ-инфицированные направляются в другие специализированные по данным заболеваниям медицинские учреждения.