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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Иран войны не хочет и армию на помощь «Хезболле» не отправит

12:50 709

Тегеран не оставит без ответа ни одно из «агрессивных действий» Израиля, иранские власти следят за ситуацией в регионе, находясь в контакте с ливанскими властями после убийства генсека движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канаани.

«Иран продолжает прилагать усилия и после разговора первого вице-президента [Мохаммада Резы Арефа] с [премьер-министром Ливана Наджибом] Микати. Мы находимся в контакте с ливанскими властями и следим за ситуацией. Иран не оставит ни одно из агрессивных действий сионистского режима без ответа, режим не останется безнаказанным за свои преступления», - заявил Канаани на пресс-конференции.

По словам официального представителя МИД исламской республики, Иран выступает за стабильный и безопасный Ближний Восток, но это не означает, что Тегеран боится войны.

«Иран неоднократно пытался предупредить международное сообщество, что продолжение войны сионистов против Газы... может привести к эскалации и увеличить возможности возникновения войны в регионе. Это не означает, что Иран боится войны. Мы не хотим ее, мы пытаемся укрепить безопасность и стабильность в регионе», - подчеркнул Канаани.

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