Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»

Против медиков больницы при научно-исследовательском Институте педиатрии, выступающих против негативных явлений в деятельности руководства этого медицинского учреждения, применяются различные формы давления. Кандидат медицинских наук Егана Гасымова, руководитель научного отдела анестезиологии и реаниматологии, в недавнем интервью haqqin.az рассказала, что по указанию директора больницы Айнур Полуховой, пытающейся сократить статистику детской смертности, введены ограничения на прием тяжелобольных младенцев, а также увольняются квалифицированные врачи. Гасымова рассказала, что, хотя Министерство здравоохранения полностью обеспечивает больницу лекарствами и медицинскими принадлежностями, родителям больных детей приходится приобретать медикаменты за свой счет. А Регина Нейматова, заведующая отделением реанимации, под предлогом покупки медицинских принадлежностей или ремонта собирает с врачей деньги.

После того как ситуация в больнице стала достоянием общественности, Гасымова вновь обратилась в редакцию haqqin.az, сообщив, что по указанию директора ее деятельность, а также работа возглавляемого ею научного отдела полностью заблокированы, ей создают искусственные препятствия, не давая выполнять прямые служебные обязанности. «Несмотря на то что я обязана консультировать пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и представлять рекомендации по лечению, мне в устном порядке запретили это делать, - рассказала Егана Гасымова. - Более того, мне даже не разрешают участвовать в утренних планерках». Отметим, что больница при научно-исследовательском Институте педиатрии как медицинское учреждение третьего уровня является последней надеждой для тяжелобольных детей. Гасымова уверена, что цель административного давления, которое на нее оказывают, – скрыть происходящее в отделении реанимации. Так, по указанию Айнур Полуховой все сотрудники научного отдела анестезиологии и реаниматологии, включая младшего научного сотрудника Ильхаму Мирзоеву, уволенную задним числом, были отстранены от работы. В письме, направленном Министерством здравоохранения главному врачу больницы Гюндузу Агаеву, указывается, что увольнение Мирзоевой не соответствует требованиям законодательства, и приказ от 17.07.2024 должен быть отменен. Тем не менее восстанавливать Мирзоеву в должности Полухова пока не торопится.

По словам Еганы Гасымовой, ограничения ее профессиональной деятельности не сводятся лишь к запретам и отстранению ее сотрудников от работы. Кандидата медицинских наук исключили из всех WhatsApp-групп больницы, в которых присутствуют директор и заведующая отделением реанимации, Регина Нейматова, ей запретили принимать тяжелобольных детей из государственных больниц, подчиненных TƏBİB, а также из ряда частных клиник. Вот лишь несколько фрагментов переписки в больничных WhatsApp-группах, иллюстрирующих «методы», которыми руководство больницы борется с детской смертностью. Сообщение директора: «Что это за направление? Какой врач принял этого ребенка? Пусть берет его под мышку и устраивает его сам куда хочет». Заведующая отделением реанимации Регина Нейматова пишет: «Это же государственное учреждение. Зачем свозить сюда все трупы?» В группе «Реанимация и консультация» Айнур Полухова пишет: «С сегодняшнего дня пациентов из German Hospital не принимать! Никому не обращаться!!! Категорически запрещаю кому-либо обращаться туда для родов». Следующее сообщение Айнур Полуховой: «Категорически запрещаю принимать без моего ведома пациентов из учреждений, подчиненных TƏBİB! Если кто-то нарушит этот запрет, пусть на меня не обижаются! Хватит уже, в этом месяце на них приходится более половины смертей». Регина Нейматова добавляет: «Запомните, из роддомов TƏBİB нормальные пациенты не поступают. Они при смерти, вот их и отправляют к нам… Я против приема слишком тяжелых пациентов, чтобы не увеличивать нашу смертность». Далее Нейматова пишет: «Отец этого пациента с утра звонил мне пятнадцать раз, рыдал, умоляя принять его детей. Почему мой номер дают родителям?!..» Директор Айнур Полухова отправляет следующее сообщение: «Пациенту Ильхамы не давайте ни «Куросурф», ни иммунопрепараты. Достаточно антибактериальной терапии и инфузии. Ничего не покупайте и не используйте лекарства, выделенные государством». Вот как комментирует эту переписку Егана Гасымова: «Для любого врача подобное отношение к пациентам абсолютно неприемлемо! Обратите внимание на последнее сообщение: директор разозлилась до такой степени, что не разрешает использовать лекарства, выделенные государством, и не позволяет родителям купить их для новорожденного. По счастью, врачи реанимации не выполнили указание Полуховой и спасли ребенка». Гасымова также привела другой случай, обсуждавшийся в WhatsApp-переписке.