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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»

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Ульвия Худиева, собкор
12:56 792

Против медиков больницы при научно-исследовательском Институте педиатрии, выступающих против негативных явлений в деятельности руководства этого медицинского учреждения, применяются различные формы давления.

Кандидат медицинских наук Егана Гасымова, руководитель научного отдела анестезиологии и реаниматологии, в недавнем интервью haqqin.az рассказала, что по указанию директора больницы Айнур Полуховой, пытающейся сократить статистику детской смертности, введены ограничения на прием тяжелобольных младенцев, а также увольняются квалифицированные врачи.

Гасымова рассказала, что, хотя Министерство здравоохранения полностью обеспечивает больницу лекарствами и медицинскими принадлежностями, родителям больных детей приходится приобретать медикаменты за свой счет. А Регина Нейматова, заведующая отделением реанимации, под предлогом покупки медицинских принадлежностей или ремонта собирает с врачей деньги.

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После того как ситуация в больнице стала достоянием общественности, Гасымова вновь обратилась в редакцию haqqin.az, сообщив, что по указанию директора ее деятельность, а также работа возглавляемого ею научного отдела полностью заблокированы, ей создают искусственные препятствия, не давая выполнять прямые служебные обязанности.

«Несмотря на то что я обязана консультировать пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и представлять рекомендации по лечению, мне в устном порядке запретили это делать, - рассказала Егана Гасымова. - Более того, мне даже не разрешают участвовать в утренних планерках».

Отметим, что больница при научно-исследовательском Институте педиатрии как медицинское учреждение третьего уровня является последней надеждой для тяжелобольных детей. Гасымова уверена, что цель административного давления, которое на нее оказывают, – скрыть происходящее в отделении реанимации.

Так, по указанию Айнур Полуховой все сотрудники научного отдела анестезиологии и реаниматологии, включая младшего научного сотрудника Ильхаму Мирзоеву, уволенную задним числом, были отстранены от работы. В письме, направленном Министерством здравоохранения главному врачу больницы Гюндузу Агаеву, указывается, что увольнение Мирзоевой не соответствует требованиям законодательства, и приказ от 17.07.2024 должен быть отменен.

Тем не менее восстанавливать Мирзоеву в должности Полухова пока не торопится.

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По словам Еганы Гасымовой, ограничения ее профессиональной деятельности не сводятся лишь к запретам и отстранению ее сотрудников от работы. Кандидата медицинских наук исключили из всех WhatsApp-групп больницы, в которых присутствуют директор и заведующая отделением реанимации, Регина Нейматова, ей запретили принимать тяжелобольных детей из государственных больниц, подчиненных TƏBİB, а также из ряда частных клиник.

Вот лишь несколько фрагментов переписки в больничных WhatsApp-группах, иллюстрирующих «методы», которыми руководство больницы борется с детской смертностью.

Сообщение директора:

«Что это за направление? Какой врач принял этого ребенка? Пусть берет его под мышку и устраивает его сам куда хочет».

Заведующая отделением реанимации Регина Нейматова пишет:

«Это же государственное учреждение. Зачем свозить сюда все трупы?»

В группе «Реанимация и консультация» Айнур Полухова пишет:

«С сегодняшнего дня пациентов из German Hospital не принимать! Никому не обращаться!!! Категорически запрещаю кому-либо обращаться туда для родов».

Следующее сообщение Айнур Полуховой:

«Категорически запрещаю принимать без моего ведома пациентов из учреждений, подчиненных TƏBİB! Если кто-то нарушит этот запрет, пусть на меня не обижаются! Хватит уже, в этом месяце на них приходится более половины смертей».

Регина Нейматова добавляет:

«Запомните, из роддомов TƏBİB нормальные пациенты не поступают. Они при смерти, вот их и отправляют к нам… Я против приема слишком тяжелых пациентов, чтобы не увеличивать нашу смертность».

Далее Нейматова пишет:

«Отец этого пациента с утра звонил мне пятнадцать раз, рыдал, умоляя принять его детей. Почему мой номер дают родителям?!..»

Директор Айнур Полухова отправляет следующее сообщение:

«Пациенту Ильхамы не давайте ни «Куросурф», ни иммунопрепараты. Достаточно антибактериальной терапии и инфузии. Ничего не покупайте и не используйте лекарства, выделенные государством».

Вот как комментирует эту переписку Егана Гасымова:

«Для любого врача подобное отношение к пациентам абсолютно неприемлемо! Обратите внимание на последнее сообщение: директор разозлилась до такой степени, что не разрешает использовать лекарства, выделенные государством, и не позволяет родителям купить их для новорожденного. По счастью, врачи реанимации не выполнили указание Полуховой и спасли ребенка».

Гасымова также привела другой случай, обсуждавшийся в WhatsApp-переписке.

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«5 января этого года новорожденная девочка, переведенная из родильного отделения Центральной районной больницы Джалилабада, по распоряжению Полуховой была возвращена обратно без оказания помощи, - рассказала она. - Директор была настолько разгневана тем, что больного ребенка привезли без ее разрешения, что буквально вытолкнула капсулу с новорожденной и стала кричать на врачей «скорой помощи», требуя вернуть ее туда, откуда привезли. В результате новорожденную доставили в сумгаитский Перинатальный центр, где спустя некоторое время ребенок скончался. Все это происходит несмотря на то, что каждый новорожденный, поступающий в отделение реанимации, должен получить необходимую помощь. Даже если в больнице нет мест или существуют определенные ограничения на прием, тяжелобольной ребенок может быть переведен в другую больницу только после оказания ему необходимой помощи».

Министерство здравоохранения уже направило в больницу запрос с требованием рассмотреть и проанализировать общий вывод, сделанный на основе изучения семи историй болезни, и предоставить отчет о результатах. Однако директор больницы вновь сообщила врачам через WhatsApp, что требование это выполнять не намерена, поскольку комиссия Министерства здравоохранения, по ее словам, провела расследование необъективно.

Среди фактов, представленных Еганой Гасымовой, есть и утверждение о том, что Регина Нейматова периодически собирает с врачей деньги с требованием переводить их на карты, которые она отправляла в WhatsApp-группу. Одна из этих карт зарегистрирована на имя мужа Нейматовой, Заура Рагимова. Этот человек активно выступает в социальных сетях против критических публикаций о больнице и располагает подробной информацией о работе отделения, в которое не допускают родителей тяжелобольных новорожденных.

Гасымова обратилась в Генеральную прокуратуру и омбудсмену Сабине Алиевой с просьбой расследовать все факты, в том числе практику сбора денег с врачей.

Она также направила обращение к вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, попросив ее как мать и инициатора множества проектов по развитию национальной системы здравоохранения, взять под личный контроль расследование всего происходящего в больнице.

В комментарии для haqqin.az главный врач больницы Гюндуз Агаев сообщил, что вопросы, связанные с увольнениями, приемом на работу и деятельностью научных отделов, в его компетенцию не входят. По словам Агаева, ответить на них может только директор.

Однако директор больницы Айнур Полухова давать нашей редакции комментарии отказалась.

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