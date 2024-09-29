Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Против медиков больницы при научно-исследовательском Институте педиатрии, выступающих против негативных явлений в деятельности руководства этого медицинского учреждения, применяются различные формы давления.
Кандидат медицинских наук Егана Гасымова, руководитель научного отдела анестезиологии и реаниматологии, в недавнем интервью haqqin.az рассказала, что по указанию директора больницы Айнур Полуховой, пытающейся сократить статистику детской смертности, введены ограничения на прием тяжелобольных младенцев, а также увольняются квалифицированные врачи.
Гасымова рассказала, что, хотя Министерство здравоохранения полностью обеспечивает больницу лекарствами и медицинскими принадлежностями, родителям больных детей приходится приобретать медикаменты за свой счет. А Регина Нейматова, заведующая отделением реанимации, под предлогом покупки медицинских принадлежностей или ремонта собирает с врачей деньги.
После того как ситуация в больнице стала достоянием общественности, Гасымова вновь обратилась в редакцию haqqin.az, сообщив, что по указанию директора ее деятельность, а также работа возглавляемого ею научного отдела полностью заблокированы, ей создают искусственные препятствия, не давая выполнять прямые служебные обязанности.
«Несмотря на то что я обязана консультировать пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и представлять рекомендации по лечению, мне в устном порядке запретили это делать, - рассказала Егана Гасымова. - Более того, мне даже не разрешают участвовать в утренних планерках».
Отметим, что больница при научно-исследовательском Институте педиатрии как медицинское учреждение третьего уровня является последней надеждой для тяжелобольных детей. Гасымова уверена, что цель административного давления, которое на нее оказывают, – скрыть происходящее в отделении реанимации.
Так, по указанию Айнур Полуховой все сотрудники научного отдела анестезиологии и реаниматологии, включая младшего научного сотрудника Ильхаму Мирзоеву, уволенную задним числом, были отстранены от работы. В письме, направленном Министерством здравоохранения главному врачу больницы Гюндузу Агаеву, указывается, что увольнение Мирзоевой не соответствует требованиям законодательства, и приказ от 17.07.2024 должен быть отменен.
Тем не менее восстанавливать Мирзоеву в должности Полухова пока не торопится.
По словам Еганы Гасымовой, ограничения ее профессиональной деятельности не сводятся лишь к запретам и отстранению ее сотрудников от работы. Кандидата медицинских наук исключили из всех WhatsApp-групп больницы, в которых присутствуют директор и заведующая отделением реанимации, Регина Нейматова, ей запретили принимать тяжелобольных детей из государственных больниц, подчиненных TƏBİB, а также из ряда частных клиник.
Вот лишь несколько фрагментов переписки в больничных WhatsApp-группах, иллюстрирующих «методы», которыми руководство больницы борется с детской смертностью.
Сообщение директора:
«Что это за направление? Какой врач принял этого ребенка? Пусть берет его под мышку и устраивает его сам куда хочет».
Заведующая отделением реанимации Регина Нейматова пишет:
«Это же государственное учреждение. Зачем свозить сюда все трупы?»
В группе «Реанимация и консультация» Айнур Полухова пишет:
«С сегодняшнего дня пациентов из German Hospital не принимать! Никому не обращаться!!! Категорически запрещаю кому-либо обращаться туда для родов».
Следующее сообщение Айнур Полуховой:
«Категорически запрещаю принимать без моего ведома пациентов из учреждений, подчиненных TƏBİB! Если кто-то нарушит этот запрет, пусть на меня не обижаются! Хватит уже, в этом месяце на них приходится более половины смертей».
Регина Нейматова добавляет:
«Запомните, из роддомов TƏBİB нормальные пациенты не поступают. Они при смерти, вот их и отправляют к нам… Я против приема слишком тяжелых пациентов, чтобы не увеличивать нашу смертность».
Далее Нейматова пишет:
«Отец этого пациента с утра звонил мне пятнадцать раз, рыдал, умоляя принять его детей. Почему мой номер дают родителям?!..»
Директор Айнур Полухова отправляет следующее сообщение:
«Пациенту Ильхамы не давайте ни «Куросурф», ни иммунопрепараты. Достаточно антибактериальной терапии и инфузии. Ничего не покупайте и не используйте лекарства, выделенные государством».
Вот как комментирует эту переписку Егана Гасымова:
«Для любого врача подобное отношение к пациентам абсолютно неприемлемо! Обратите внимание на последнее сообщение: директор разозлилась до такой степени, что не разрешает использовать лекарства, выделенные государством, и не позволяет родителям купить их для новорожденного. По счастью, врачи реанимации не выполнили указание Полуховой и спасли ребенка».
Гасымова также привела другой случай, обсуждавшийся в WhatsApp-переписке.
«5 января этого года новорожденная девочка, переведенная из родильного отделения Центральной районной больницы Джалилабада, по распоряжению Полуховой была возвращена обратно без оказания помощи, - рассказала она. - Директор была настолько разгневана тем, что больного ребенка привезли без ее разрешения, что буквально вытолкнула капсулу с новорожденной и стала кричать на врачей «скорой помощи», требуя вернуть ее туда, откуда привезли. В результате новорожденную доставили в сумгаитский Перинатальный центр, где спустя некоторое время ребенок скончался. Все это происходит несмотря на то, что каждый новорожденный, поступающий в отделение реанимации, должен получить необходимую помощь. Даже если в больнице нет мест или существуют определенные ограничения на прием, тяжелобольной ребенок может быть переведен в другую больницу только после оказания ему необходимой помощи».
Министерство здравоохранения уже направило в больницу запрос с требованием рассмотреть и проанализировать общий вывод, сделанный на основе изучения семи историй болезни, и предоставить отчет о результатах. Однако директор больницы вновь сообщила врачам через WhatsApp, что требование это выполнять не намерена, поскольку комиссия Министерства здравоохранения, по ее словам, провела расследование необъективно.
Среди фактов, представленных Еганой Гасымовой, есть и утверждение о том, что Регина Нейматова периодически собирает с врачей деньги с требованием переводить их на карты, которые она отправляла в WhatsApp-группу. Одна из этих карт зарегистрирована на имя мужа Нейматовой, Заура Рагимова. Этот человек активно выступает в социальных сетях против критических публикаций о больнице и располагает подробной информацией о работе отделения, в которое не допускают родителей тяжелобольных новорожденных.
Гасымова обратилась в Генеральную прокуратуру и омбудсмену Сабине Алиевой с просьбой расследовать все факты, в том числе практику сбора денег с врачей.
Она также направила обращение к вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, попросив ее как мать и инициатора множества проектов по развитию национальной системы здравоохранения, взять под личный контроль расследование всего происходящего в больнице.
В комментарии для haqqin.az главный врач больницы Гюндуз Агаев сообщил, что вопросы, связанные с увольнениями, приемом на работу и деятельностью научных отделов, в его компетенцию не входят. По словам Агаева, ответить на них может только директор.
Однако директор больницы Айнур Полухова давать нашей редакции комментарии отказалась.