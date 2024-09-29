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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Кыргызстан перекрыл воздух России

12:58 999

Кыргызстан закрыл канал транзитных платежей за товары из Европы и Китая. С 25 сентября банки Кыргызстана при отправке платежей в Китай и Европу требуют от отправителя подписать гарантийное обязательство, что товар в течение 60 дней придет в республику, рассказали российским журналистам три импортера.

Такую же информацию публикуют участники профильных чатов по ВЭД. С этого дня вступило в силу принятое в начале сентября постановление правления Нацбанка Кыргызстана, которым на год вводится запрет на оплату иностранными компаниями товаров, работ и услуг за пределами республики без реальной поставки приобретенной продукции в страну. Исключение будет сделано для неких уполномоченных госкомпаний, определенных правительством.

В августе в Бишкеке делегация американского Минфина требовала от банков Кыргызстана прекратить оказывать России услуги по обходу санкций, угрожая отключением от долларовых платежей и SWIFT, утверждал налоговый консультант Михаил Жуховицкий. Возможно, поэтому постановление Нацбанка Кыргызстана называется «Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности».

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