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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Гасымов измывался над своей падчерицей

13:14 517

Гёйгёльский районный суд арестовал на четыре месяца гражданина Ширина Гасымова, обвиняемого в нанесении телесных повреждений 2-летней приемной дочери.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел несколько дней назад. Сотрудники полиции в рамках операции против незаконного оборота наркотиков осмотрели в том числе и дом Ширина Гасымова в городе Гёйгёле и обнаружили там наркоплантацию.

Кроме того, выяснилось, что Гасымов совершал насильственные действия в отношении малолетней дочери женщины, с которой проживал в гражданском браке.

Девочку госпитализировали, назначена медицинская экспертиза для определения тяжести нанесенных травм.

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