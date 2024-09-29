Гасымов измывался над своей падчерицей

Гёйгёльский районный суд арестовал на четыре месяца гражданина Ширина Гасымова, обвиняемого в нанесении телесных повреждений 2-летней приемной дочери.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел несколько дней назад. Сотрудники полиции в рамках операции против незаконного оборота наркотиков осмотрели в том числе и дом Ширина Гасымова в городе Гёйгёле и обнаружили там наркоплантацию.

Кроме того, выяснилось, что Гасымов совершал насильственные действия в отношении малолетней дочери женщины, с которой проживал в гражданском браке.

Девочку госпитализировали, назначена медицинская экспертиза для определения тяжести нанесенных травм.