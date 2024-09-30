USD 1.7000
EUR 1.8976
RUB 0.0182
Подписаться на уведомления
«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Израиль раздумывает

обновлено 18:18
18:18 2014

Израиль еще не принял окончательного решения по проведению наземной операции в Ливане. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников.

По словам источников, еврейское государство в последние дни проводит рейды с целью сбора информации, чтобы подготовиться к возможному масштабному вторжению в ближайшие дни. Однако окончательное решение по операции еще не принято, уточняют они.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что возможное наземное вторжение может произойти уже на этой неделе. При этом сроки любых наземных действий могут, по данным WSJ, изменяться. США оказывают очень сильное давление на Израиль, предостерегая его «от крупномасштабного вторжения».

* * * 13:40

Спецназ Армии Израиля совершает точечные наземные рейды в Южный Ливан. Об этом рассказал в понедельник, 30 июня, The Wall Street Journal (WSJ).

Сообщается, что в рамках подготовки к наземному вторжению ЦАХАЛ проводит небольшие рейды на ливанскую территорию, чтобы собрать разведданные и подготовиться к возможному наземному вторжению, которое может начаться уже на этой неделе. При этом WSJ ссылается на неназванные высокопоставленные источники в политической системе Израиля, знакомые с ситуацией.

Те же источники сообщили, что рейды включали задачу проникновения солдат ЦАХАЛ в тоннели «Хезболлы», вырытые вдоль границы. Задача — уменьшить возможности скрытого проникновения боевиков «Хезболлы» в Израиль.

Источники издания утверждают, что расписание предстоящей наземной операции может измениться из-за того, что Израиль находится под сильным давлением США. Белый дом стремится отговорить Израиль от широкомасштабного вторжения в Ливан. На данный момент также неясно, как долго Израиль намерен удерживать территорию, которую займет, и будет ли наземное вторжение осуществляться в форме серии крупномасштабных рейдов.

Израиль раздумывает
Израиль раздумывает обновлено 18:18
18:18 2015
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 2697
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 7831
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 2274
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 10380
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 7810
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 3288
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 10138
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 2883
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 3843
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 3133

ЭТО ВАЖНО

Израиль раздумывает
Израиль раздумывает обновлено 18:18
18:18 2015
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 2697
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 7831
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 2274
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 10380
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 7810
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 3288
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 10138
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 2883
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 3843
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 3133
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться