Израиль раздумывает

Израиль еще не принял окончательного решения по проведению наземной операции в Ливане. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников.

По словам источников, еврейское государство в последние дни проводит рейды с целью сбора информации, чтобы подготовиться к возможному масштабному вторжению в ближайшие дни. Однако окончательное решение по операции еще не принято, уточняют они.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что возможное наземное вторжение может произойти уже на этой неделе. При этом сроки любых наземных действий могут, по данным WSJ, изменяться. США оказывают очень сильное давление на Израиль, предостерегая его «от крупномасштабного вторжения».