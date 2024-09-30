Израиль раздумывает
Израиль еще не принял окончательного решения по проведению наземной операции в Ливане. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников.
По словам источников, еврейское государство в последние дни проводит рейды с целью сбора информации, чтобы подготовиться к возможному масштабному вторжению в ближайшие дни. Однако окончательное решение по операции еще не принято, уточняют они.
Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что возможное наземное вторжение может произойти уже на этой неделе. При этом сроки любых наземных действий могут, по данным WSJ, изменяться. США оказывают очень сильное давление на Израиль, предостерегая его «от крупномасштабного вторжения».
* * * 13:40
Спецназ Армии Израиля совершает точечные наземные рейды в Южный Ливан. Об этом рассказал в понедельник, 30 июня, The Wall Street Journal (WSJ).
Сообщается, что в рамках подготовки к наземному вторжению ЦАХАЛ проводит небольшие рейды на ливанскую территорию, чтобы собрать разведданные и подготовиться к возможному наземному вторжению, которое может начаться уже на этой неделе. При этом WSJ ссылается на неназванные высокопоставленные источники в политической системе Израиля, знакомые с ситуацией.
Те же источники сообщили, что рейды включали задачу проникновения солдат ЦАХАЛ в тоннели «Хезболлы», вырытые вдоль границы. Задача — уменьшить возможности скрытого проникновения боевиков «Хезболлы» в Израиль.
Источники издания утверждают, что расписание предстоящей наземной операции может измениться из-за того, что Израиль находится под сильным давлением США. Белый дом стремится отговорить Израиль от широкомасштабного вторжения в Ливан. На данный момент также неясно, как долго Израиль намерен удерживать территорию, которую займет, и будет ли наземное вторжение осуществляться в форме серии крупномасштабных рейдов.