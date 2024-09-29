«Опасная продукция»: Беларусь сказала «нет» российскому напитку

Госстандарт Беларуси включил в реестр опасной продукции напиток Santo Stefano российского производителя АО «Евразийская алкогольная группа». С 1 октября напиток запрещен к продаже и ввозу на территорию республики. РБК передает, что данные об этом содержатся на официальном сайте ведомства.

Согласно предписанию, которое было выдано 25 сентября, продукция указанной компании запрещена к реализации, ввозу и обращению с 1 октября 2024 года. Речь идет о слабоалкогольном газированном красном полусладком напитке Santo Stefano.

Как указано на сайте Госстандарта Беларуси, данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». В состав напитка входит консервант диоксид серы (Е220), недопустимый для данного вида продукции. При этом консервант заявлен производителем в маркировке продукции.