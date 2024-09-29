Мишустин гостит у иранцев
14:06 1004
Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом.
В рамках визита пройдут переговоры Мишустина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом, сообщили ранее в пресс-службе правительства РФ.
Ранее сообщалось, что 30 сентября Мишустин посетит Армению, а 1 октября направится в Ереван.
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