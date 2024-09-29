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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Главком Ирана: «Ждите ответа»

14:10 1517

Главнокомандующий Армии Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави заявил, что реакция на гибель лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы от Тегерана непременно будет, сообщает Mehr.

«Ждите ответа», - сказал он, комментируя возможные действия Ирана на удары Израиля по Бейруту, добавив, что «кровь Насраллы ускорит падение израильского режима и его лидеров».

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что «преступления сионистского режима... не останутся без ответа».

Источник CNN сообщил, что в Вашингтоне опасаются, что Иран готовит удар по Израилю в ответ на убийство Насраллы.

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