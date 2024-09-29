USD 1.7000
EUR 1.8976
RUB 0.0182
Подписаться на уведомления
«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Начались переговоры Украины и Венгрии

14:19 941

Сегодня, 30 сентября, глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига встретился в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет», - пишет МИД Украины.  

Сийярто, в свою очередь, отметил, что его страна находится в глобальном большинстве относительно призыва к скорейшему установлению мира в Украине. «В том числе Будапешт желает добрососедских отношений с Киевом.

Увидим, как далеко мы зайдем сегодня...» - добавил он.

Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 290
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 5278
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 9067
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 1839
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 2476
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 2423
Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма
Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма наша корреспонденция
02:00 9695
Полная неопределенность накануне выборов в США
Полная неопределенность накануне выборов в США наша корреспонденция
00:22 5426
Иран войны не хочет и армию на помощь «Хезболле» не отправит
Иран войны не хочет и армию на помощь «Хезболле» не отправит
12:50 1553
Компания «166» обвалила цену до 137 долларов!
Компания «166» обвалила цену до 137 долларов! главное на этот час
11:15 4543
Экс-посол Ирана в Азербайджане в интервью haqqin.az: «Иран не пойдет на помощь «Хезболле»
Экс-посол Ирана в Азербайджане в интервью haqqin.az: «Иран не пойдет на помощь «Хезболле» все еще актуально
29 сентября 2024, 22:33 3969

ЭТО ВАЖНО

Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 290
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 5278
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 9067
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 1839
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 2476
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 2423
Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма
Выпад против Эрдогана. Каша в Дамаске: Башар, Махир и Асма наша корреспонденция
02:00 9695
Полная неопределенность накануне выборов в США
Полная неопределенность накануне выборов в США наша корреспонденция
00:22 5426
Иран войны не хочет и армию на помощь «Хезболле» не отправит
Иран войны не хочет и армию на помощь «Хезболле» не отправит
12:50 1553
Компания «166» обвалила цену до 137 долларов!
Компания «166» обвалила цену до 137 долларов! главное на этот час
11:15 4543
Экс-посол Ирана в Азербайджане в интервью haqqin.az: «Иран не пойдет на помощь «Хезболле»
Экс-посол Ирана в Азербайджане в интервью haqqin.az: «Иран не пойдет на помощь «Хезболле» все еще актуально
29 сентября 2024, 22:33 3969
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться