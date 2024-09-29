Начались переговоры Украины и Венгрии

Сегодня, 30 сентября, глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига встретился в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет», - пишет МИД Украины.

Сийярто, в свою очередь, отметил, что его страна находится в глобальном большинстве относительно призыва к скорейшему установлению мира в Украине. «В том числе Будапешт желает добрососедских отношений с Киевом.

Увидим, как далеко мы зайдем сегодня...» - добавил он.