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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»

14:27 2477

Философ, общественный и политический деятель РФ Александр Дугин прокомментировал новость о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

По его словам, «это колоссальный удар по всей структуре ближневосточного сопротивления».

«Если учесть относительно недавнюю странную катастрофу вертолета, повлекшую гибель президента Ирана Ибрагима Раиси, активно поддерживавшего ближневосточное сопротивление, картина израильской атаки на своих региональных противников представляется поистине эпической», — отметил Дугин.

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