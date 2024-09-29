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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит

Bloomberg
14:28 1842

В западных политических кругах обсуждают опцию заморозки войны России и Украины на текущей линии соприкосновения, но это может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину, пишет Bloomberg.

«Путин продолжает поддерживать войну на истощение, веря, что Запад рано или поздно перестанет помогать Украине. Перемирие позволило бы российским войскам пополнить свои ряды, устранить тактические недостатки и подготовиться к новым атакам.

Такое развитие событий также могло бы ослабить международную поддержку Украины. Некоторые западные союзники уже ищут поводы для сокращения финансовой помощи, такие как Германия, которая планирует уменьшить бюджет в поддержку Украины в следующем году.

Перемирие может создать предпосылки для отступления союзников, усилив уязвимость Украины перед восстановленными российскими войсками.

Во избежание этого сценария, по мнению журналистов, США и их союзники должны продолжать укреплять обороноспособность Украины, увеличивая поставки оружия и систем ПВО. Только такая стратегия заставит Путина пересмотреть свои расчеты и поспособствовать настоящим переговорам, которые смогут принести стабильность и мир в регионе», - говорится в материале.

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