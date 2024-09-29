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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

В Азербайджане вновь прошел турнир памяти Ази Асланова

После 5-летнего перерыва; фото
Отдел спорта
14:37 629

В Олимпийском спорткомплексе в Ленкорани прошел традиционный, 40-й по счету, турнир по дзюдо, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза гвардии генерал-майора танковых войск Ази Асланова.

Юбилейные соревнования были организованы Федерацией дзюдо Азербайджана (ACF) и одним из известных спортивных клубов нашей страны Judo Club 2012. Перед церемонией открытия соревнований представители Министерства молодежи и спорта, Министерства обороны, Федерации дзюдо Азербайджана, руководители компании Azman Holdinq и Judo Club 2012, представители Ленкоранской городской исполнительной власти и Ленкорань-Астаринского регионального управления молодежи и спорта возложили цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева. После этого были возложены цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза генерал-майору Ази Асланову, родившемуся в Ленкорани. Позже официальная делегация также посетила дом-музей Ази Асланова.

В ходе церемонии открытия соревнований состоялся парад команд-участниц, и на арену был вынесен флаг Азербайджана.

Участников соревнований приветствовал член Исполнительного комитета Федерации дзюдо Азербайджана Абдулла Гурбани, открывший церемонию вступительной речью. Он подчеркнул, что турнир проводится после 5-летнего перерыва по инициативе основателя Judo Club 2012, президента Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, многократного победителя чемпионатов мира и Европы среди ветеранов Азера Аскерова.

Главный судья турнира, спортивный директор Judo Club 2012, судья олимпийской категории Фариз Гусейнов выступил с речью и отметил, что турнир, впервые проведенный в 1975 году по инициативе Гейдара Алиева, является важным этапом в развитии дзюдо в нашей стране. 

Отметив, что турнир, имеющий большие традиции, восстановлен после 5-летнего перерыва, Ф.Гусейнов сообщил, что среди участников нынешнего соревнования есть победители и призеры чемпионатов мира и Европы, ряда престижных соревнований.

Орхан Сафаров, спортивный посол Министерства молодежи и спорта, победитель чемпионатов мира и Европы высоко оценил значимость турнира. Отметив, что он когда-то участвовал в этом соревновании, серебряный призер I Европейских игр в Баку выразил уверенность, что этот турнир поможет взрастить будущих чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр.

Заместитель генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Кямран Талыбов отметил, что турнир памяти генерал-майора Ази Асланова способствовал повышению потенциала спортсменов и тренеров из разных регионов, а также расширению связей между клубами и популяризации дзюдо в регионах, что является основными стратегическими целями Федерации дзюдо Азербайджана.

Руководитель соревнований Агаяр Ахундзаде выразил благодарность организаторам турнира и пожелал успехов участникам.

Внук знаменитого полководца генерал-майор полиции Ази Асланов выразил благодарность организаторам турнира, руководству Федерации дзюдо Азербайджана и основателю спортивного клуба Judo Club 2012 Азеру Аскерову за инициативу по возрождению турнира. Ази Асланов отметил, что победы наших дзюдоистов на международных соревнованиях свидетельствуют о большом будущем этого вида спорта в Азербайджане.

После официальных выступлений мероприятие продолжилось театрализованной художественной частью. После объявления соревнований открытыми начались схватки за медали.

В соревнованиях, организованных по правилам, утвержденным Международной федерацией дзюдо, и регламенту ACF, приняли участие более 120 сильнейших спортсменов из примерно 25 клубов Азербайджана.

В турнире с участием дзюдоистов не старше 18 лет было восемь весовых категорий. Команда Judo Club 2012 завоевала 2 золотые и 2 бронзовые медали. Члены клуба Эмиль Гусейнли (55 кг) и Зейд Алескеров (60 кг) победили всех своих соперников и поднялись на вершину пьедестала почета. Мехди Эйвазов (81 кг) и Халид Ильясов (90 кг) были награждены бронзовыми медалями. С этим результатом Judo Club 2012 занял 2-е место в общекомандном зачете. Республиканский комплексный спортивный центр занял 1-е место с 3 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями, а команда Спортивного центра «Серхедчи» заняла 3-е место с одним комплектом медалей. 

Победители были награждены дипломами, медалями и денежными премиями. Следует отметить, что основной целью соревнования является воспитание чувства патриотизма и боевого духа у молодежи, повышение уровня подготовки к защите Родины, а также укрепление дружбы и товарищества среди спортсменов.

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