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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

Иран открыл в Ереване крупнейшее в мире торгпредство

14:50 1482

Иран открыл в Ереване самое большое в мире торговое представительство, сказал на церемонии открытия посол Ирана в Армении Мехди Собхани.

«…Этот центр - крупнейший в мире, что свидетельствует о глубоких дружеских отношениях между Ираном и Арменией», – сказал иранский дипломат.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, торгово-экономические отношения и товарооборот между Арменией и Ираном стремительно растут. Он надеется, что открытие торгпредства стимулирует развитие экономических связей, в том числе торговых.

Собхани считает, что сотрудничество Ирана и Армении в сфере экономики, торговли, перевозок и энергетики может создать серьезный капитал для двух стран. По его словам, Тегеран решительно настроен воспользоваться всеми возможностями и потенциалом развития двусторонних отношений. Посол подчеркнул, что главы обоих государств поставили целью поднять объем товарооборота до $3 млрд. Он поблагодарил армянские власти за создание благоприятных условий для работы иранских компаний в Армении, и ожидает, что это сотрудничество продолжится и в будущем.

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