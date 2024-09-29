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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

«Хезболла» готова к операции Израиля: «Сражение продлится долго...»

15:08 833

Движение «Хезболла» сможет дать отпор израильским войскам, если они начнут сухопутную операцию в Ливане, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем.

«Сражение может продлиться долго, и мы не ограничены в вариантах действий. Мы готовы, если вражеская армия вторгнется по земле, силы сопротивления готовы к наземным сражениям», - приводит его слова ливанский телеканал LBCI.

Касем заверил, что Израилю не удастся вывести из строя военный потенциал «Хезболлы», а у лидеров движения есть заместители, а также резервные силы.

Касем опроверг информацию израильской стороны о том, что на встрече руководства движения, которую атаковал Израиль, присутствовали 20 высокопоставленных командиров. Он отметил, что «Хезболла» скоро изберет нового генсека. «Победа наша, нам нужно немного терпения», - подытожил Касем.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может предпринять наземную операцию в Ливане на этой неделе, при подготовке к ней израильский спецназ не раз проникал на ливанскую территорию.

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