Путин поставил 133 тысячи человек под ружье

Во время осеннего призыва в армию в России будет призвано 133 тыс. человек, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Призываться на службу будут россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Одновременно будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года, следует из указа.

Во время нынешнего призыва будут раздавать бумажные повестки, рассказывал ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, их будут выдавать как лично под расписку, так и отправлять заказными письмами. При этом в трех регионах — Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине — будут тестировать электронный реестр повесток, рассказывал раньше глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Осенний призыв обычно проходит с 1 октября по 31 декабря. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.