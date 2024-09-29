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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Реакция Кремля на слова президента Сербии: «Это его точка зрения»

15:25 1156

Россия исходит из того, что война против Украины должна закончиться достижением всех поставленных РФ целей. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов оценить слова президента Сербии Александара Вучича о том, что война может затянуться как минимум на 10 лет.

«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция (так в РФ называют войну против Украины – ред.) должна закончиться достижением всех поставленных целей», — сказал Песков в ходе пресс-кола.

Ранее сербский президент высказал мнение, что «украинский кризис» может продлиться не менее 10 лет и завершиться по «корейскому сценарию» — мирным урегулированием по существующей линии фронта. Вучич считает, что в этом случае напряженность в зоне конфликта будет сохраняться «еще 10, 20 или 30 лет».

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