Метеорологи предупреждают: будут дожди

В Баку и на Апшеронском полуострове 2 октября ожидаются дожди, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно сообщению, 1 октября в основном в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 2 и до полудня 3 октября в большинстве районов временами ожидаются дожди, местами ливневые, град, в высокогорных районах - снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.