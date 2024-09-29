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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Иранские наркоторговцы выходят на новый уровень

15:45 517

В результате оперативных мероприятий, проведенных совместно Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой Азербайджана, был предотвращен провоз на территорию страны крупной партии наркотиков.

Как сообщили в Госпогранслужбе, на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" был замечен дрон, перемещавшийся по направлению из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

В результате принятых мер был обеспечен перехват дрона. При осмотре упаковки, которая была прикреплена к нему, обнаружено 19 килограммов 700 граммов марихуаны и 1 500 таблеток метадона М-40.

По факту продолжаются следственные мероприятия.

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