Освобожденный от армянской оккупации азербайджанский город Лачин и украинский Ирпень стали городами-побратимами.

Соответствующий меморандум подписан сегодня во время визита мэра Ирпеня Александра Маркушина в Лачин, написал посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев в соцсети Х.

По его словам, этот шаг приведет к открытию новой страницы в сотрудничестве между регионами.