Лачин и украинский Ирпень стали городами-побратимами
15:50 273
Освобожденный от армянской оккупации азербайджанский город Лачин и украинский Ирпень стали городами-побратимами.
Соответствующий меморандум подписан сегодня во время визита мэра Ирпеня Александра Маркушина в Лачин, написал посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев в соцсети Х.
По его словам, этот шаг приведет к открытию новой страницы в сотрудничестве между регионами.
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