Захвачены еще два украинских села

Российские войска захватили еще два села под Покровском (Донецкая область Украины), сообщил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

По его данным, ВС РФ расширили плацдарм под городом Покровском, продвинувшись на север. Там они захватили село Крутой Яр, где до войны жили около 100 человек. Также взято соседнее село Красный Яр с довоенным населением в 200 человек. Оттуда им осталось примерно 9 километров до самого Покровска.