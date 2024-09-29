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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Россия окружает Угледар. Украинским бойцам не разрешают покинуть город

16:02 323

Ситуация в городе Угледаре Донецкой области сейчас очень сложная, сообщил украинским журналистам боец 72-й отдельной механизированной бригады. По его словам, подразделение имеет очень большие потери.

«Ситуация в городе чрезвычайно критическая, командование разрешения на отход не дает, бригада имеет очень большие потери, что повлекло несвоевременное реагирование высших командиров», - сказал боец.

По его словам, сейчас заблокированы подъезды к Угледару и эвакуация, а единственный пеший путь выхода находится под огневым контролем армии РФ.

«Военнослужащий отметил, что в городе очень много раненых, эвакуация «средних» невозможна. Также боец не уверен, что раненые смогут выйти из Угледара», - говорится в публикации.

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