Суровый приговор экс-депутату

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу бывшего депутата Назима Байдамирли, обвиняемого в вымогательстве.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Байдамирли к 8 годам лишения свободы.

Суд также постановил удержать 49 тысяч 740 манатов из средств экс-депутата и передать их потерпевшему Мурсалу Ибрагимову.

Отметим, что Байдамирли был арестован в июле прошлого года. В его отношении предварительно выдвинули обвинение по статье 182.2.2 (вымогательство с применением угроз, совершенное неоднократно) УК Азербайджана.