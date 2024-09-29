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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Суровый приговор экс-депутату

16:06 343

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу бывшего депутата Назима Байдамирли, обвиняемого в вымогательстве.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Байдамирли к 8 годам лишения свободы.

Суд также постановил удержать 49 тысяч 740 манатов из средств экс-депутата и передать их потерпевшему Мурсалу Ибрагимову.

Отметим, что Байдамирли был арестован в июле прошлого года. В его отношении предварительно выдвинули обвинение по статье 182.2.2 (вымогательство с применением угроз, совершенное неоднократно) УК Азербайджана.

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