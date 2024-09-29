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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

Исполнителя покушения на Прилепина приговорили к пожизненному

16:09 176

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиненного в покушении на российского писателя и политика Захара Прилепина, сообщает Интерфакс.

Согласно приговору, первые пять лет заключения Пермяков проведет в тюрьме, в дальнейшем — в исправительной колонии особого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей. Пермяков заявил, что приговор ему понятен и вопросов к суду у него нет, отмечает агентство.

Пермяков воевал на стороне сепаратистов Донбасса

Машину с Захаром Прилепиным взорвали 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Погиб его водитель Александр Шубин, сам Прилепин был тяжело ранен. Пермякова (он гражданин Украины, в РФ получил российский паспорт) поймали через несколько часов после взрыва, он полностью признал вину. Во время судебного процесса он говорил, что не хотел убивать Шубина, его целью был только Прилепин.

По версии российского следствия, в 2022 году Пермяков, находясь в Украине, получил указание о подрыве автомобиля Прилепина и въехал в Россию через Латвию. Его задержали недалеко от места взрыва в тот же день, обнаружив при нем паспорта России и Украины, а также поддельный паспорт Казахстана.

Прилепин отказался участвовать в прениях и попросил назначить Пермякову наказание «согласно законодательству».

Сестра Пермякова на допросе рассказывала, что еще в школьные годы он был осужден в Украине по статьям о хулиганстве и разбое, а в 2015 году воевал на стороне сепаратистов Донбасса.

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