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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Орбан в одиночку пытается прекратить огонь

16:20 1140

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с Китаем и Бразилией за кулисами ООН в Нью-Йорке, пытаясь инициировать «мирный саммит» между Путиным и Зеленским, утверждает издание Die Weltwoche.

План венгерского премьера поддерживают пятнадцать стран - «друзья мира». Сейчас обсуждается место проведения саммита. Помимо Венгрии, Китая и Бразилии, участие в нем примут Франция и Швейцария.

Сообщается, что Индия не присоединится к этой группе, так как между Дели и Пекином остается слишком много нерешенных проблем.

«Орбан полон решимости завершить мирные переговоры. Его цель - вернуть европейцам активную роль и определить курс перед выборами в США. Поскольку Киев и Москва не особо хотят вести переговоры, международное давление должно привести к прорыву в прекращении огня», - говорится в публикации.

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