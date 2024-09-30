Украина не осудит украинцев, насильно взявших российский паспорт

Минюст Украины заявил, что граждане страны, которых под принуждением заставили получить российский паспорт, не будут нести ответственности.

«Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при условии наличия доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке», - говорится в сообщении Минюста.

«Максимальные страдания Россия наносит мирному населению, ведь наличие украинского паспорта расценивается как акт протеста. Так, при сверхсложных условиях проживания в оккупации местные жители вынуждены принять российское гражданство», - отмечает ведомство.

В то же время, заявили в Минюсте, такие документы не имеют никакой юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий.