USD 1.7000
EUR 1.8976
RUB 0.0182
Подписаться на уведомления
«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»

16:49 2704

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Полада Бюльбюльоглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении сотрудничества между Россией и Азербайджаном, сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России.

В августе этого года стало известно, что Полад Бюльбюльоглы уходит с поста посла Азербайджана в России спустя 18 лет работы главой дипмиссии в Москве.

Израиль раздумывает
Израиль раздумывает обновлено 18:18
18:18 2024
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 2705
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 7834
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 2280
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 10389
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 7814
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 3294
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 10139
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 2884
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 3843
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 3134

ЭТО ВАЖНО

Израиль раздумывает
Израиль раздумывает обновлено 18:18
18:18 2024
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 2705
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 7834
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 2280
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 10389
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 7814
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 3294
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 10139
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 2884
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 3843
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 3134
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться