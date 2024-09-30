Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Полада Бюльбюльоглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении сотрудничества между Россией и Азербайджаном, сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России.

В августе этого года стало известно, что Полад Бюльбюльоглы уходит с поста посла Азербайджана в России спустя 18 лет работы главой дипмиссии в Москве.